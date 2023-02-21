Kirill Kolesnichenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Kolesnichenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kirill Kolesnichenko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kirill Kolesnichenko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kirill Kolesnichenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Kolesnichenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kirill Kolesnichenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Kolesnichenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Kolesnichenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirill Kolesnichenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirill Kolesnichenko 31 Ocak 2000 tarihinde Kamyshin, Volgograd Region şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Колесниченко Кирилл Александрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirill Kolesnichenko Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Kirill Kolesnichenko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodina Moscow futbol takımında oynamaktadır. Rodina Moscow takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kirill Kolesnichenko'nin Rodina Moscow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kirill Kolesnichenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirill Kolesnichenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Kirill Kolesnichenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirill Kolesnichenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2015 yılında Chertanovo

1 Ocak 2018 yılında SKA Khabarovsk

30 Haziran 2018 yılında Chertanovo

26 Mart 2020 yılında Kairat Almaty

3 Eylül 2020 yılında Rotor Volgograd

19 Ocak 2021 yılında SKA Khabarovsk

28 Haziran 2021 yılında Rotor Volgograd

30 Haziran 2021 yılında Kairat Almaty

1 Temmuz 2021 yılında Ural

18 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz

9 Ocak 2023 yılında Rodina Moscow

Kirill Kolesnichenko kimdir

Kirill Kolesnichenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirill Kolesnichenko şuan Rodina Moscow takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

DYuSSh Kamyshin, Olympia Volgograd, Akademia Chertanovo Moskau

Kirill Kolesnichenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U19 takımında 16 numaralı formasıyla 13 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 10 numaralı formasıyla 22 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 8 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 6 numaralı formasıyla 26 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kirill Kolesnichenko nereli

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