İgor Andreev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Andreev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Andreev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Andreev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Andreev 15 Ağustos 2001 tarihinde Sterlitamak, Bashkortostan şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Андреев Игорь Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Andreev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgor Andreev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodina Moscow futbol takımında oynamaktadır. Rodina Moscow takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İgor Andreev'nin Rodina Moscow ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İgor Andreev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Andreev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Andreev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Andreev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Ufa II

1 Temmuz 2019 yılında FK Ufa 2

3 Temmuz 2020 yılında Nosta

12 Ocak 2021 yılında Krasnodar 2

16 Temmuz 2021 yılında Rodina Moscow

30 Haziran 2022 yılında Krasnodar 2

6 Temmuz 2022 yılında Rodina Moscow

İgor Andreev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Andreev şuan Rodina Moscow takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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