Sergey Aydarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Aydarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Aydarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Aydarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Aydarov 29 Mayıs 1998 tarihinde Irkutsk şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Айдаров Сергей Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Aydarov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergey Aydarov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodina Moscow futbol takımında oynamaktadır. Rodina Moscow takımına 15 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Sergey Aydarov'nin Rodina Moscow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergey Aydarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Aydarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergey Aydarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Aydarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Antey Zaprudnya

30 Ağustos 2016 yılında Rostov II

15 Temmuz 2019 yılında Rodina Moscow

Sergey Aydarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Aydarov şuan Rodina Moscow takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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