Oleg Dmitriev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Dmitriev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleg Dmitriev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleg Dmitriev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleg Dmitriev 18 Kasım 1995 tarihinde Vyazma, Smolensk Region şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Дмитриев Олег Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleg Dmitriev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oleg Dmitriev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodina Moscow futbol takımında oynamaktadır. Rodina Moscow takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oleg Dmitriev'nin Rodina Moscow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oleg Dmitriev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleg Dmitriev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oleg Dmitriev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleg Dmitriev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Krasniy-SGAFKST

27 Şubat 2015 yılında Orel

1 Eylül 2015 yılında Atlantas

26 Temmuz 2017 yılında Baltika

20 Mart 2018 yılında Spartaks

17 Ağustos 2018 yılında Baltika

5 Şubat 2019 yılında Ekaterinodar

1 Temmuz 2019 yılında Fakel Voronezh

14 Ocak 2023 yılında Rodina Moscow

Oleg Dmitriev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleg Dmitriev şuan Rodina Moscow takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FShM Torpedo Moskau (-2006, 2009 - 2011), DYuSSh Vyazma (2007 - 2009), Dinamo Moskau (2011 - 2013)

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