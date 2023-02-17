Jonas Thorsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Thorsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Thorsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Thorsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Thorsen 19 Nisan 1990 tarihinde Viby şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Jonas Søndberg Thorsen şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Thorsen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonas Thorsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SönderjyskE futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jonas Thorsen'nin SönderjyskE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonas Thorsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonas Thorsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jonas Thorsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Thorsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında AGF/Viby IF U19

31 Ağu 2009 yılında Viborg FF

1 Temmuz 2017 yılında AC Horsens

1 Temmuz 2018 yılında E. Braunschweig

9 Temmuz 2019 yılında AC Horsens

12 Temmuz 2022 yılında Viborg FF

31 Ocak 2023 yılında SönderjyskE

Jonas Thorsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Thorsen şuan SönderjyskE takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Hjortshöj-Egaa IF, Aarhus GF

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.