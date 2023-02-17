Maxime Soulas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxime Soulas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxime Soulas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxime Soulas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxime Soulas 19 Mayıs 1999 tarihinde Montpellier şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Maxime Henry Armand Soulas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxime Soulas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SeiSei Football yapmaktadır. Maxime Soulas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SönderjyskE futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE takımına 28 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Maxime Soulas'nin SönderjyskE ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Maxime Soulas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maxime Soulas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maxime Soulas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxime Soulas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2016 yılında PSV U19

30 Haziran 2017 yılında Montpellier U19

1 Temmuz 2017 yılında PSV U19

1 Temmuz 2018 yılında PSV U21

11 Ağu 2020 yılında Fremad Amager

28 Ağu 2021 yılında SönderjyskE

Maxime Soulas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxime Soulas şuan SönderjyskE takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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