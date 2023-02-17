Jose Gallegos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Gallegos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Gallegos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Gallegos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Gallegos 22 Eylül 2001 tarihinde San Antonio, Texas şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Gallegos Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jose Gallegos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SönderjyskE futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Gallegos'nin SönderjyskE ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Jose Gallegos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jose__gallegos17/

Jose Gallegos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Gallegos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Gallegos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Gallegos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Nisan 2019 yılında San Antonio FC

30 Kasım 2019 yılında SAFC Acad.

21 Ocak 2020 yılında San Antonio FC

26 Şubat 2020 yılında SAFC Acad.

27 Şubat 2020 yılında San Antonio FC

28 Ocak 2022 yılında SönderjyskE

Jose Gallegos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Gallegos şuan SönderjyskE takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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