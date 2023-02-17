Rasmus Wikstrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rasmus Wikstrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rasmus Wikstrom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rasmus Wikstrom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rasmus Wikstrom 18 Mart 2001 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rasmus Wikstrom Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Rasmus Wikstrom, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SönderjyskE futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rasmus Wikstrom'nin SönderjyskE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rasmus Wikstrom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rasmus Wikstrom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rasmus Wikstrom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rasmus Wikstrom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında IFK U19

1 Ocak 2019 yılında IFK Göteborg

15 Mart 2021 yılında AFC Eskilstuna

28 Temmuz 2021 yılında IFK Göteborg

29 Temmuz 2021 yılında Bröndby IF

1 Temmuz 2022 yılında SönderjyskE

30 Haziran 2023 yılında Bröndby IF

Rasmus Wikstrom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rasmus Wikstrom şuan SönderjyskE takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rasmus Wikstrom Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Partille IF (-2012), IFK Göteborg (2013-2020)

İsveç U16 takımında 14 numaralı formasıyla 5 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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