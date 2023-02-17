Troels Klove kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Troels Klove Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Troels Klove adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Troels Klove Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Troels Klove 23 Ekim 1990 tarihinde Horsens şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Troels Kløve Hallstrøm şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Troels Klove Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Troels Klove, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SönderjyskE futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Troels Klove'nin SönderjyskE ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Troels Klove Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Troels Klove isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Troels Klove Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Troels Klove futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında AC Horsens U19

1 Ocak 2010 yılında AC Horsens

1 Temmuz 2010 yılında Horsens FS

1 Temmuz 2011 yılında AC Horsens

1 Temmuz 2015 yılında SönderjyskE

24 Ocak 2018 yılında Odense BK

8 Temmuz 2022 yılında SönderjyskE

30 Haziran 2024 yılında Odense BK

Troels Klove Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Troels Klove şuan SönderjyskE takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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