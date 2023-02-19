Jose Barragan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Barragan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Barragan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Barragan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Barragan 2 Şubat 2000 tarihinde Machiques şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Venezuela,Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da José David Barragán Romero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Barragan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 24ksoccer yapmaktadır. Jose Barragan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pasto futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pasto takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Barragan'nin Deportivo Pasto ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Barragan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Barragan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Barragan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Barragan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Patriotas U20

1 Şubat 2018 yılında CF Pachuca U20

3 Ağu 2018 yılında Swope Park

1 Ocak 2019 yılında La Serena

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Jaguares FC

1 Ocak 2022 yılında Envigado

14 Temmuz 2022 yılında Deportivo Pasto

Jose Barragan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Barragan şuan Deportivo Pasto takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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