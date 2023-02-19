Junior Victoria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Victoria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junior Victoria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junior Victoria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junior Victoria 4 Haziran 2001 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Junior Victoria Rivas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junior Victoria Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Junior Victoria, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCR Valledupar futbol takımında oynamaktadır. FCR Valledupar takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Junior Victoria'nin FCR Valledupar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Junior Victoria Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junior Victoria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Junior Victoria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junior Victoria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Valledupar

Junior Victoria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junior Victoria şuan FCR Valledupar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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