Khald Youssef Shurrab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khald Youssef Shurrab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khald Youssef Shurrab adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khald Youssef Shurrab Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khald Youssef Shurrab 12 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khald Youssef Shurrab Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Khald Youssef Shurrab, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wakrah SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wakrah SC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Khald Youssef Shurrab'nin Al-Wakrah SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khald Youssef Shurrab Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khald Youssef Shurrab isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khald Youssef Shurrab Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khald Youssef Shurrab futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Al-Duhail Res.

1 Temmuz 2018 yılında Al-Khor SC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Duhail SC

1 Ocak 2021 yılında Al-Wakrah SC

Khald Youssef Shurrab Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khald Youssef Shurrab şuan Al-Wakrah SC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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