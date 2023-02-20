Saud İbrahim Al Nasr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saud İbrahim Al Nasr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Saud İbrahim Al Nasr kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Saud İbrahim Al Nasr ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Saud İbrahim Al Nasr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saud İbrahim Al Nasr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Saud İbrahim Al Nasr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saud İbrahim Al Nasr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saud İbrahim Al Nasr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saud İbrahim Al Nasr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saud İbrahim Al Nasr 2 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da سعود النصر / Saud Ibrahim Senkis Al-Nasr şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saud İbrahim Al Nasr Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saud İbrahim Al Nasr, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wakrah SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wakrah SC takımına 23 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Saud İbrahim Al Nasr'nin Al-Wakrah SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Saud İbrahim Al Nasr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saud İbrahim Al Nasr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Saud İbrahim Al Nasr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saud İbrahim Al Nasr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Al-Sadd SC

23 Temmuz 2021 yılında Al-Wakrah SC

Saud İbrahim Al Nasr kimdir

Saud İbrahim Al Nasr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saud İbrahim Al Nasr şuan Al-Wakrah SC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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Saud İbrahim Al Nasr nereli

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