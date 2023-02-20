Abdulnaser Al Abbasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulnaser Al Abbasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulnaser Al Abbasi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulnaser Al Abbasi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulnaser Al Abbasi 10 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. Katar,Suriye uyrukludur.Gerçek adı da محمد عبد الناصر / Mohamad Abdulnaser Al Abbasi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulnaser Al Abbasi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wakrah SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wakrah SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdulnaser Al Abbasi'nin Al-Wakrah SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulnaser Al Abbasi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulnaser Al Abbasi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulnaser Al Abbasi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulnaser Al Abbasi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Al-Ahli SC

1 Temmuz 2022 yılında Al-Wakrah SC

Abdulnaser Al Abbasi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulnaser Al Abbasi şuan Al-Wakrah SC takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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