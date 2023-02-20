Mohamed Khaled kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Khaled Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Khaled adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Khaled Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Khaled 8 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Katar,Mısır uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Khaled Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wakrah SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wakrah SC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mohamed Khaled'nin Al-Wakrah SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Khaled Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Khaled isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Khaled Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Khaled futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Wakrah SC

Mohamed Khaled Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Khaled şuan Al-Wakrah SC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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