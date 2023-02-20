Gelson Dala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gelson Dala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gelson Dala kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gelson Dala ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gelson Dala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gelson Dala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gelson Dala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gelson Dala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gelson Dala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gelson Dala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gelson Dala 13 Temmuz 1996 tarihinde Luanda şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Angola uyrukludur.Gerçek adı da Jacinto Muondo Dala şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gelson Dala Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ulisses Santos - US11 yapmaktadır. Gelson Dala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wakrah SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wakrah SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gelson Dala'nin Al-Wakrah SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Gelson Dala Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gelson_dalla_/

Gelson Dala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gelson Dala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gelson Dala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gelson Dala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Sporting B

3 Ocak 2018 yılında Sporting CP

4 Ocak 2018 yılında Rio Ave FC

30 Haziran 2019 yılında Sporting CP

23 Ağustos 2019 yılında Antalyaspor

21 Ocak 2020 yılında Sporting CP

23 Ocak 2020 yılında Rio Ave FC

27 Temmuz 2020 yılında Sporting CP

21 Ağustos 2020 yılında Rio Ave FC

11 Ağustos 2021 yılında Al-Wakrah SC

30 Haziran 2022 yılında Rio Ave FC

1 Temmuz 2022 yılında Al-Wakrah SC

Gelson Dala kimdir

Gelson Dala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gelson Dala şuan Al-Wakrah SC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Gelson Dala Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Angola takımında 6 numaralı formasıyla 13 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 14 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gelson Dala nereli

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