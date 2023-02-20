Trent Sainsbury kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Trent Sainsbury Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Trent Sainsbury kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Trent Sainsbury ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Trent Sainsbury kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Trent Sainsbury Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Trent Sainsbury kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Trent Sainsbury Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Trent Sainsbury adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Trent Sainsbury Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Trent Sainsbury 5 Ocak 1992 tarihinde Perth şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Avustralya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Trent Lucas Sainsbury şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Trent Sainsbury Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footballhouseplus yapmaktadır. Trent Sainsbury, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wakrah SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wakrah SC takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Trent Sainsbury'nin Al-Wakrah SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Trent Sainsbury Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Tsainsbury92

http://www.instagram.com/trentsainsbury/

Trent Sainsbury Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Trent Sainsbury isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Trent Sainsbury Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Trent Sainsbury futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FFA C. of Excel

1 Temmuz 2010 yılında Central Coast

31 Ocak 2014 yılında PEC Zwolle

25 Ocak 2016 yılında JS Suning

31 Ocak 2017 yılında Inter

30 Haziran 2017 yılında JS Suning

15 Şubat 2018 yılında Grasshoppers

30 Haziran 2018 yılında JS Suning

7 Ağustos 2018 yılında PSV Eindhoven

29 Ağustos 2019 yılında Maccabi Haifa

19 Ağustos 2020 yılında KV Kortrijk

2 Ağustos 2022 yılında Al-Wakrah SC

Trent Sainsbury kimdir

Trent Sainsbury Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Trent Sainsbury şuan Al-Wakrah SC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Perth Glory (-2010)

Trent Sainsbury Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avustralya takımında 20 numaralı formasıyla 4 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 61 maçta 4 gol atmıştır.

Avustralya U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Trent Sainsbury nereli

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