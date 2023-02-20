Hazem Ahmed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hazem Ahmed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hazem Ahmed kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hazem Ahmed ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hazem Ahmed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hazem Ahmed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hazem Ahmed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hazem Ahmed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hazem Ahmed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hazem Ahmed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hazem Ahmed 2 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur.  Katar,Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Hazem Ahmed Shehata/ حازم أحمد شحاتة şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hazem Ahmed Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aram Zinouzi yapmaktadır. Hazem Ahmed, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wakrah SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wakrah SC takımına 5 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Hazem Ahmed'nin Al-Wakrah SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hazem Ahmed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hazem Ahmed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Hazem Ahmed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hazem Ahmed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Lekhwiya

1 Temmuz 2019 yılında Umm Salal SC

31 Aralık 2019 yılında Al-Duhail SC

1 Temmuz 2020 yılında Al-Ahli SC

30 Haziran 2021 yılında Al-Duhail SC

5 Ağustos 2021 yılında Al-Wakrah SC

Hazem Ahmed kimdir

Hazem Ahmed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hazem Ahmed şuan Al-Wakrah SC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Hazem Ahmed Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Katar takımında 2 numaralı formasıyla 14 Aralık 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Katar U23 takımında 7 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hazem Ahmed nereli

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