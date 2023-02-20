Abdulqader Zoukh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulqader Zoukh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulqader Zoukh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulqader Zoukh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulqader Zoukh 24 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Katar,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulqader Zoukh Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMF Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wakrah SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wakrah SC takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Abdulqader Zoukh'nin Al-Wakrah SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulqader Zoukh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulqader Zoukh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulqader Zoukh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulqader Zoukh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Al-Wakrah SC

Abdulqader Zoukh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulqader Zoukh şuan Al-Wakrah SC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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