Mohamed Saeed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Saeed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Saeed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Saeed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Saeed 17 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Saeed Ibrahim Abulkhair şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Saeed Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wakrah SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wakrah SC takımına - tarihinde katılmıştır. Mohamed Saeed'nin Al-Wakrah SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Saeed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Saeed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Saeed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Saeed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ocak 2020 yılında Al-Markhiya SC

31 Ağustos 2020 yılında Al-Wakrah SC

Mohamed Saeed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Saeed şuan Al-Wakrah SC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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