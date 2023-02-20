Nabil İrfan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nabil İrfan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nabil İrfan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nabil İrfan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nabil İrfan 7 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Katar,Banglades uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nabil İrfan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nabil İrfan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wakrah SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wakrah SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nabil İrfan'nin Al-Wakrah SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nabil İrfan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nabil İrfan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nabil İrfan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nabil İrfan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Al-Wakrah SC

Nabil İrfan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nabil İrfan şuan Al-Wakrah SC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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