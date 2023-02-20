Hamad Mansour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamad Mansour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamad Mansour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamad Mansour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamad Mansour 13 Ağustos 1994 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Hamad Mansour Rajah şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamad Mansour Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wakrah SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wakrah SC takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Hamad Mansour'nin Al-Wakrah SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hamad Mansour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamad Mansour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamad Mansour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamad Mansour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2016 yılında Muaither SC

1 Temmuz 2017 yılında Al-Khor SC

1 Temmuz 2019 yılında Qatar SC

1 Ocak 2021 yılında Al-Kharitiyath

3 Ağustos 2022 yılında Al-Wakrah SC

Hamad Mansour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamad Mansour şuan Al-Wakrah SC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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