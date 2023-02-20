Mohamed Benyettou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Benyettou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Benyettou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Benyettou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Benyettou 1 Kasım 1989 tarihinde Mohammadia şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Benyettou Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BFM yapmaktadır. Mohamed Benyettou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wakrah SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wakrah SC takımına 8 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mohamed Benyettou'nin Al-Wakrah SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Benyettou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Benyettou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mohamed Benyettou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Benyettou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında SA Mohammadia

1 Temmuz 2011 yılında USM El Harrach

3 Ağustos 2012 yılında MC Oran

1 Temmuz 2014 yılında ES Sétif

5 Ocak 2016 yılında Al-Shabab

1 Temmuz 2018 yılında Fujairah SC

8 Temmuz 2019 yılında Al-Wakrah SC

Mohamed Benyettou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Benyettou şuan Al-Wakrah SC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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