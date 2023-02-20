İbrahim Elsadig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Elsadig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Elsadig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Elsadig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Elsadig 3 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. Katar,Sudan uyrukludur.Gerçek adı da Ibrahim Elsadig Ahmed şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Elsadig Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbrahim Elsadig, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wakrah SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wakrah SC takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahim Elsadig'nin Al-Wakrah SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Elsadig Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Elsadig isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahim Elsadig Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Elsadig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2020 yılında Umm Salal SC

30 Haziran 2021 yılında Muaither SC

3 Ağustos 2022 yılında Al-Wakrah SC

İbrahim Elsadig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Elsadig şuan Al-Wakrah SC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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