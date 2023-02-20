Yusuf Abdurisag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Abdurisag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusuf Abdurisag adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yusuf Abdurisag Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yusuf Abdurisag 6 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yusuf Abdurisag Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MB11 Sportsmanagement yapmaktadır. Yusuf Abdurisag, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sadd SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sadd SC takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Yusuf Abdurisag'nin Al-Sadd SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yusuf Abdurisag Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yusuf Abdurisag isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yusuf Abdurisag Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yusuf Abdurisag futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Al-Sadd Reserve

1 Temmuz 2018 yılında Al-Sadd SC

1 Ocak 2019 yılında Al-Arabi SC

1 Eylül 2020 yılında Al-Sadd SC

Yusuf Abdurisag Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yusuf Abdurisag şuan Al-Sadd SC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Yusuf Abdurisag Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar takımında 12 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Katar U23 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Katar U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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