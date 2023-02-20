Nasser Al Yazidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasser Al Yazidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nasser Al Yazidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nasser Al Yazidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nasser Al Yazidi 2 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da ناصر اليزيدي/ Nasser Saleh Al-Yazidi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nasser Al Yazidi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wakrah SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wakrah SC takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Nasser Al Yazidi'nin Al-Wakrah SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nasser Al Yazidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nasser Al Yazidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nasser Al Yazidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nasser Al Yazidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Al-Duhail SC

1 Eylül 2020 yılında Al-Ahli SC

30 Eylül 2020 yılında Al-Duhail SC

1 Ekim 2020 yılında Umm Salal SC

30 Haziran 2021 yılında Al-Duhail SC

23 Temmuz 2021 yılında Al-Wakrah SC

3 Ağustos 2022 yılında Al-Duhail SC

15 Eylül 2022 yılında Al-Wakrah SC

Nasser Al Yazidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nasser Al Yazidi şuan Al-Wakrah SC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Nasser Al Yazidi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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