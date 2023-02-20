Murad Naji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murad Naji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Murad Naji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Murad Naji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Murad Naji 12 Haziran 1991 tarihinde Doha şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Murad Naji Kamal Hussein şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Murad Naji Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Murad Naji, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wakrah SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wakrah SC takımına 20 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Murad Naji'nin Al-Wakrah SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Murad Naji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Murad Naji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Murad Naji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Murad Naji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Qatar SC

1 Temmuz 2013 yılında El-Jaish

1 Temmuz 2014 yılında Umm Salal SC

30 Haziran 2015 yılında El-Jaish

1 Temmuz 2017 yılında Al-Duhail SC

1 Temmuz 2019 yılında Umm Salal SC

30 Haziran 2020 yılında Al-Duhail SC

20 Temmuz 2020 yılında Al-Wakrah SC

Murad Naji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Murad Naji şuan Al-Wakrah SC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Murad Naji Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar U23 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.