Khalid Muneer Mazeed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalid Muneer Mazeed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalid Muneer Mazeed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khalid Muneer Mazeed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khalid Muneer Mazeed 24 Şubat 1998 tarihinde Doha şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Khalid Muneer Ali Abubakr Mazeed/ خالد منير أبو بكر مزيد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khalid Muneer Mazeed Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World Sportbusiness yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wakrah SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wakrah SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Khalid Muneer Mazeed'nin Al-Wakrah SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khalid Muneer Mazeed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khalid Muneer Mazeed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khalid Muneer Mazeed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khalid Muneer Mazeed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2014 yılında Lekhwiya

1 Temmuz 2017 yılında Astorga

1 Ocak 2018 yılında Júpiter Leonés

1 Temmuz 2018 yılında Al-Duhail SC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Wakrah SC

30 Haziran 2021 yılında Al-Duhail SC

1 Temmuz 2021 yılında Al-Wakrah SC

Khalid Muneer Mazeed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khalid Muneer Mazeed şuan Al-Wakrah SC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Khalid Muneer Mazeed Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar takımında 18 numaralı formasıyla 6 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Katar U23 takımında 20 numaralı formasıyla 12 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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