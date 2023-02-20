Yousef Mohammed Ramadan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yousef Mohammed Ramadan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yousef Mohammed Ramadan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yousef Mohammed Ramadan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yousef Mohammed Ramadan {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yousef Mohammed Ramadan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Wakrah SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wakrah SC takımına - tarihinde katılmıştır. Yousef Mohammed Ramadan'nin Al-Wakrah SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yousef Mohammed Ramadan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yousef Mohammed Ramadan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yousef Mohammed Ramadan şuan Al-Wakrah SC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
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