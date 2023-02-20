Salem Al Hajri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salem Al Hajri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Salem Al Hajri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Salem Al Hajri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Salem Al Hajri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salem Al Hajri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Salem Al Hajri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salem Al Hajri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salem Al Hajri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salem Al Hajri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salem Al Hajri 10 Nisan 1996 tarihinde Manama şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Salem Ali Al-Hajri şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salem Al Hajri Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global 11 yapmaktadır. Salem Al Hajri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sadd SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sadd SC takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Salem Al Hajri'nin Al-Sadd SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Salem Al Hajri Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/salemalhajri96/

Salem Al Hajri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salem Al Hajri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Salem Al Hajri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salem Al Hajri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında KAS Eupen

1 Ocak 2016 yılında Al-Sadd SC

Salem Al Hajri kimdir

Salem Al Hajri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salem Al Hajri şuan Al-Sadd SC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Salem Al Hajri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Katar takımında 20 numaralı formasıyla 17 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 0 gol atmıştır.

Katar U23 takımında 15 numaralı formasıyla 4 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Salem Al Hajri nereli

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