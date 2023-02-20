Saoud Al Khater kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saoud Al Khater Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saoud Al Khater adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saoud Al Khater Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saoud Al Khater 9 Nisan 1991 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da سعود الخاطر / Saoud Mubarak Al Khater şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saoud Al Khater Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wakrah SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wakrah SC takımına 7 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Saoud Al Khater'nin Al-Wakrah SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saoud Al Khater Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saoud Al Khater isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saoud Al Khater Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saoud Al Khater futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Al-Wakrah SC

1 Temmuz 2013 yılında El-Jaish

1 Temmuz 2017 yılında Al-Duhail SC

1 Eylül 2017 yılında Al-Rayyan SC

30 Haziran 2018 yılında Al-Duhail SC

1 Temmuz 2018 yılında Al-Sailiya SC

30 Haziran 2019 yılında Al-Duhail SC

7 Ağustos 2019 yılında Al-Wakrah SC

Saoud Al Khater Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saoud Al Khater şuan Al-Wakrah SC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Saoud Al Khater Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Katar U23 takımında 1 numaralı formasıyla 14 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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