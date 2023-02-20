Saleh Halabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saleh Halabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saleh Halabi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saleh Halabi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saleh Halabi 29 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Saleh Saeed Halabi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saleh Halabi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saleh Halabi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wakrah SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wakrah SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Saleh Halabi'nin Al-Wakrah SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saleh Halabi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saleh Halabi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saleh Halabi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saleh Halabi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Al-Duhail Res.

1 Temmuz 2021 yılında Al-Wakrah SC

Saleh Halabi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saleh Halabi şuan Al-Wakrah SC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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