Omid Ebrahimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omid Ebrahimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omid Ebrahimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omid Ebrahimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omid Ebrahimi 16 Eylül 1987 tarihinde Neka, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da امید ابراهیمی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omid Ebrahimi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KT agency yapmaktadır. Omid Ebrahimi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wakrah SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wakrah SC takımına 18 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Omid Ebrahimi'nin Al-Wakrah SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Omid Ebrahimi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/omidebrahimi_/

Omid Ebrahimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omid Ebrahimi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Omid Ebrahimi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omid Ebrahimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Bandar Abbas

1 Temmuz 2010 yılında Sepahan

1 Temmuz 2014 yılında Esteghlal FC

10 Temmuz 2018 yılında Al-Ahli SC

1 Eylül 2019 yılında KAS Eupen

30 Haziran 2020 yılında Al-Ahli SC

18 Temmuz 2021 yılında Al-Wakrah SC

Omid Ebrahimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omid Ebrahimi şuan Al-Wakrah SC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Omid Ebrahimi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Shahrdari Neka

İran takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 53 maçta 0 gol atmıştır.

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