İsmail Mahmoud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Mahmoud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İsmail Mahmoud kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İsmail Mahmoud ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İsmail Mahmoud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Mahmoud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İsmail Mahmoud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Mahmoud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmail Mahmoud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmail Mahmoud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmail Mahmoud 8 Ocak 1987 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Katar,Suriye uyrukludur.Gerçek adı da Ismail Mahmoud Mardanli şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmail Mahmoud Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wakrah SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wakrah SC takımına 23 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İsmail Mahmoud'nin Al-Wakrah SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İsmail Mahmoud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmail Mahmoud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

İsmail Mahmoud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmail Mahmoud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Umm Salal SC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Wakrah SC

30 Haziran 2020 yılında Umm Salal SC

23 Temmuz 2021 yılında Al-Wakrah SC

İsmail Mahmoud kimdir

İsmail Mahmoud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmail Mahmoud şuan Al-Wakrah SC takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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İsmail Mahmoud nereli

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