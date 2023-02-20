Mohammed Ramadan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Ramadan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Ramadan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Ramadan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Ramadan 14 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da محمد رمضان عبد السميع صديق / Mohammed Ramadan Sedik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Ramadan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wakrah SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wakrah SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammed Ramadan'nin Al-Wakrah SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Ramadan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Ramadan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Ramadan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Ramadan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Al-Markhiya SC

1 Temmuz 2017 yılında Al-Gharafa Res.

25 Ekim 2020 yılında Umm Salal SC

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Al-Wakrah SC

Mohammed Ramadan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Ramadan şuan Al-Wakrah SC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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