Ahmed Fadel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Fadel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Fadel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Fadel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Fadel 7 Nisan 1993 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Fadel Hasaba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Fadel Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wakrah SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wakrah SC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ahmed Fadel'nin Al-Wakrah SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Fadel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Fadel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Fadel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Fadel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2019 yılında Al-Wakrah SC

2 Eylül 2020 yılında Qatar SC

30 Haziran 2021 yılında Al-Wakrah SC

Ahmed Fadel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Fadel şuan Al-Wakrah SC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Ahmed Fadel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar U23 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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