Abdulghani Mazeed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulghani Mazeed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulghani Mazeed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulghani Mazeed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulghani Mazeed 13 Eylül 1992 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Abdulghani Munir Mazeed şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulghani Mazeed Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aram Zinouzi yapmaktadır. Abdulghani Mazeed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wakrah SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wakrah SC takımına 5 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Abdulghani Mazeed'nin Al-Wakrah SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulghani Mazeed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulghani Mazeed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulghani Mazeed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulghani Mazeed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Al-Kharitiyath

1 Ağustos 2014 yılında Al-Gharafa SC

5 Ocak 2021 yılında Al-Wakrah SC

Abdulghani Mazeed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulghani Mazeed şuan Al-Wakrah SC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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