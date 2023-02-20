Lucas Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Mendes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Mendes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Mendes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Mendes 3 Temmuz 1990 tarihinde Curitiba şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Michel Mendes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Mendes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Mendes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wakrah SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wakrah SC takımına 20 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Lucas Mendes'nin Al-Wakrah SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Mendes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Mendes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lucas Mendes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Mendes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Coritiba FC

29 Ağustos 2012 yılında Marsilya

13 Ağustos 2014 yılında El-Jaish

22 Temmuz 2017 yılında Al-Duhail SC

11 Şubat 2019 yılında Al-Gharafa SC

20 Ocak 2020 yılında Al-Wakrah SC

Lucas Mendes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Mendes şuan Al-Wakrah SC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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