Omar Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Ali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Ali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Ali 10 Ekim 1992 tarihinde doğmuştur. Katar,Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Ali Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Omar Ali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wakrah SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wakrah SC takımına - tarihinde katılmıştır. Omar Ali'nin Al-Wakrah SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Omar Ali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Ali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omar Ali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Ali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Ali şuan Al-Wakrah SC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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