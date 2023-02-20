Abdallah Al Muftah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdallah Al Muftah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdallah Al Muftah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdallah Al Muftah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdallah Al Muftah 23 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Abdallah Hussein Al Muftah şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdallah Al Muftah Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wakrah SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wakrah SC takımına - tarihinde katılmıştır. Abdallah Al Muftah'nin Al-Wakrah SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdallah Al Muftah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdallah Al Muftah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdallah Al Muftah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdallah Al Muftah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdallah Al Muftah şuan Al-Wakrah SC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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