Lucas Brochero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Brochero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Brochero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Brochero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Brochero 23 Ocak 1999 tarihinde Villa Santa Rosa şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Emanuel Brochero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Brochero Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP yapmaktadır. Lucas Brochero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Fútbol Club futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Fútbol Club takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Brochero'nin Arsenal Fútbol Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Brochero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Brochero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Brochero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Brochero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2016 yılında Boca Juniors II

24 Ağu 2020 yılında Central Córdoba

31 Aralık 2021 yılında Boca Juniors II

10 Ocak 2022 yılında Arsenal Sarandí

31 Aralık 2023 yılında Boca Juniors II

Lucas Brochero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Brochero şuan Arsenal Fútbol Club takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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