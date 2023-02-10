Santiago Paiva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Paiva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Paiva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Paiva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Paiva 11 Ocak 1999 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Santiago Martín Paiva Mattos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Paiva Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Paiva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Fútbol Club futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Fútbol Club takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Santiago Paiva'nin Arsenal Fútbol Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Santiago Paiva Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Santiago Paiva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Paiva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Paiva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Danubio FC

22 Nisan 2021 yılında Cerro Largo

31 Aralık 2021 yılında Danubio FC

14 Temmuz 2022 yılında Godoy Cruz

23 Ocak 2023 yılında Arsenal Sarandí

31 Aralık 2023 yılında Godoy Cruz

Santiago Paiva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Paiva şuan Arsenal Fútbol Club takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Santiago Paiva Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Huracán FC, Danubio FC (-2017)

Uruguay U20 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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