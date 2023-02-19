Maicol Medina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maicol Medina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maicol Medina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maicol Medina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maicol Medina 4 Haziran 1997 tarihinde El Espinal şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Maicol Giovanny Medina Medina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maicol Medina Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maicol Medina, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pereira futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pereira takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Maicol Medina'nin Deportivo Pereira ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maicol Medina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maicol Medina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maicol Medina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maicol Medina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Llaneros FC

1 Ocak 2019 yılında Patriotas

1 Ocak 2021 yılında Pereira

Maicol Medina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maicol Medina şuan Deportivo Pereira takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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