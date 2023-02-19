Geisson Perea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geisson Perea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Geisson Perea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Geisson Perea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Geisson Perea 6 Ağu 1991 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Geisson Alexander Perea Ocoró şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Geisson Perea Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Geisson Perea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pereira futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pereira takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Geisson Perea'nin Deportivo Pereira ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Geisson Perea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Geisson Perea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Geisson Perea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Geisson Perea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Once Caldas

1 Ocak 2019 yılında Deportivo Pasto

31 Ocak 2020 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2021 yılında Pachuca

30 Haziran 2022 yılında Atl. Nacional

1 Temmuz 2022 yılında Indep. Santa Fe

31 Aralık 2022 yılında Atl. Nacional

7 Ocak 2023 yılında Pereira

31 Aralık 2023 yılında Atl. Nacional

Geisson Perea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Geisson Perea şuan Deportivo Pereira takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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