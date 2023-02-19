Arley Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arley Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arley Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arley Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arley Rodriguez 13 Şubat 1993 tarihinde Isla San Andrés şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Arley José Rodríguez Henry şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arley Rodriguez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JGS yapmaktadır. Arley Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pereira futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pereira takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Arley Rodriguez'nin Deportivo Pereira ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Arley Rodriguez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/arleyrodriguez_ar9/

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http://www.facebook.com/arley.rodriguez.98

Arley Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arley Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Arley Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arley Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Alianza Petrol.

1 Ocak 2016 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2018 yılında Tigres UANL

2 Ocak 2018 yılında Lobos BUAP

30 Haziran 2018 yılında Tigres UANL

1 Temmuz 2018 yılında Indep. Santa Fe

30 Haziran 2019 yılında Tigres UANL

1 Temmuz 2019 yılında Envigado

29 Şubat 2020 yılında CA Mannucci

25 Mart 2021 yılında Alianza Lima

10 Ocak 2023 yılında Pereira

Arley Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arley Rodriguez şuan Deportivo Pereira takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Arley Rodriguez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya Olimpiyat takımında 7 numaralı formasıyla 8 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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