Franklin Mosquera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franklin Mosquera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franklin Mosquera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franklin Mosquera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franklin Mosquera 5 Nisan 1999 tarihinde Tadó şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Franklin Mosquera Mosquera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franklin Mosquera Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franklin Mosquera, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pereira futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pereira takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Franklin Mosquera'nin Deportivo Pereira ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Franklin Mosquera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franklin Mosquera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franklin Mosquera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franklin Mosquera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Pereira

Franklin Mosquera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franklin Mosquera şuan Deportivo Pereira takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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