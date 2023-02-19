Juan Camilo Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Camilo Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Camilo Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Camilo Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Camilo Moreno 13 Aralık 2001 tarihinde Antioquia şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Camilo Moreno Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OF yapmaktadır. Juan Camilo Moreno, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pereira futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pereira takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Camilo Moreno'nin Deportivo Pereira ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Camilo Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Camilo Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Camilo Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Camilo Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Indep. Medellín

1 Temmuz 2021 yılında Deportivo Pasto

31 Aralık 2021 yılında Indep. Medellín

2 Ocak 2022 yılında Real Cartagena

31 Aralık 2022 yılında Indep. Medellín

26 Ocak 2023 yılında Pereira

Juan Camilo Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Camilo Moreno şuan Deportivo Pereira takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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