Johan Bocanegra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Bocanegra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johan Bocanegra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johan Bocanegra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johan Bocanegra 20 Ekim 1998 tarihinde Neiva şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Johan Steven Bocanegra Mora şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johan Bocanegra Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Special One yapmaktadır. Johan Bocanegra, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pereira futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pereira takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Johan Bocanegra'nin Deportivo Pereira ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Johan Bocanegra Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/johanbocanegra20

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Johan Bocanegra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johan Bocanegra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Johan Bocanegra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johan Bocanegra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Junior FC

1 Ocak 2019 yılında Barranquilla FC

31 Aralık 2019 yılında Junior FC

1 Ocak 2020 yılında Atlético Huila

30 Haziran 2021 yılında Junior FC

6 Ocak 2022 yılında Cortuluá

31 Aralık 2022 yılında Junior FC

6 Ocak 2023 yılında Pereira

31 Aralık 2023 yılında Junior FC

Johan Bocanegra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johan Bocanegra şuan Deportivo Pereira takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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