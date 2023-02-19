Kener Valencia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kener Valencia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kener Valencia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kener Valencia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kener Valencia 4 Ekim 2001 tarihinde Caloto şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Kener Julián Valencia Chará şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kener Valencia Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JP PACHON SPORTS yapmaktadır. Kener Valencia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pereira futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pereira takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kener Valencia'nin Deportivo Pereira ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kener Valencia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kener Valencia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kener Valencia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kener Valencia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Cortuluá

30 Ocak 2020 yılında Cagliari U19

30 Haziran 2020 yılında Cortuluá

26 Ocak 2023 yılında Pereira

31 Aralık 2023 yılında Cortuluá

Kener Valencia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kener Valencia şuan Deportivo Pereira takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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