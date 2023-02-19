Javier Mena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Mena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javier Mena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javier Mena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javier Mena 18 Eylül 2005 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Javier Andres Mena şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javier Mena Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Javier Mena, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pereira futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pereira takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Javier Mena'nin Deportivo Pereira ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Javier Mena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Javier Mena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Javier Mena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javier Mena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Pereira

Javier Mena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javier Mena şuan Deportivo Pereira takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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